Фильм «Том и Джерри» внезапно показал один из лучших стартов

Полнометражный «Том и Джерри» вышел в кинотеатрах США 26 февраля и за первые три дня проката собрал в них 13,7 миллиона долларов. Это меньше 16,7 миллиона «Чудо-женщины» в декабре, но больше, чем у любого другого фильма за первый уикенд с момента открытия залов в середине 2020-го.
«Том и Джерри», вышедший в 2475 кинотеатрах Штатов, обошёл в том числе «Довод» Кристофера Нолана — эта картина стартовала с 9,3 миллиона долларов и в целом не оправдала ожиданий по сборам.
На фоне пандемии, когда в США пока открыто только 42% кинотеатров, это обнадёживающий результат. Как отмечают аналитики, он также показывает, что зрители всё ещё заинтересованы в посещении кино — даже при том, что картина доступна для безопасного просмотра из дома.
Семейные картины показывают одни из лучших сборов в период пандемии, и аналитики считают это хорошим знаком для «Райи и последнего дракона», выходящей 5 марта одновременно в кинотеатрах и Disney+.
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