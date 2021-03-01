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Израиль обвинил Иран в атаке на свое судно Играем и отдыхаем на казино икс » Фильм «Том и Джерри» внезапно показал один из лучших стартов Полнометражный «Том и Джерри» вышел в кинотеатрах США 26 февраля и за первые три дня проката собрал в них 13,7 миллиона долларов. Это меньше 16,7 миллиона «Чудо-женщины» в декабре, но больше, чем у любого другого фильма за первый уикенд с момента открытия залов в середине 2020-го. «Том и Джерри», вышедший в 2475 кинотеатрах Штатов, обошёл в том числе «Довод» Кристофера Нолана — эта картина стартовала с 9,3 миллиона долларов и в целом не оправдала ожиданий по сборам. По всему миру сборы фильма за первый уикенд составили 38,8 миллиона долларов, что можно назвать хорошим стартом в текущей ситуации, если учитывать производственный бюджет в 79 миллионов долларов. Результат «Тома и Джерри» особенно выделяется на фоне того, что фильм также вышел в онлайн-кинотеатре HBO Max и будет доступен в нём в течение месяца. Этой же стратегии Warner Bros. будет придерживаться со всеми остальными крупными картинами 2021 года, за что часть партнёров раскритиковали её — включая Кристофера Нолана. На фоне пандемии, когда в США пока открыто только 42% кинотеатров, это обнадёживающий результат. Как отмечают аналитики, он также показывает, что зрители всё ещё заинтересованы в посещении кино — даже при том, что картина доступна для безопасного просмотра из дома. Семейные картины показывают одни из лучших сборов в период пандемии, и аналитики считают это хорошим знаком для «Райи и последнего дракона», выходящей 5 марта одновременно в кинотеатрах и Disney+.