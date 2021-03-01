ЕС одобрил санкции против российских чиновников, причастных к преследованию Навального

Постоянные представители Евросоюза согласовали санкции в отношении четырех высокопоставленных чиновников России из-за преследования оппозиционного политика Алексея Навального, впервые применив санкционный режим о нарушении прав человека, сообщает журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Под ограничения попали четыре человека, причастные, по мнению Брюсселя, к уголовному преследованию Алексея Навального. Список будет опубликован в официальном журнале Евросоюза 2 марта.

Reuters ранее со ссылкой на европейских дипломатов указывал, что речь идет о главе Следственного комитета России, директоре ФСИН, начальнике Росгвардии и генеральном прокуроре.

Должность главы СК в России занимает Александр Бастрыкин, Росгвардию возглавляет Виктор Золотов, директор ФСИН – Александр Калашников, а генпрокурор – Игорь Краснов.

Страны ЕС считают уголовное преследование Навального политически мотивированным, они призывали Россию немедленно освободить его. Призыв не был услышан, 20 февраля Мосгорсуд подтвердил решение суда низшей инстанции о замене Навальному условного срока на реальный по старому уголовному делу.