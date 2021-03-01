ЕС готовится ввести цифровой паспорт вакцинации

В Евросоюзе могут ввести цифровой паспорт вакцинации от коронавируса. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, предложение о создании цифрового паспорта, который может позволить европейцам более свободно путешествовать в пиковый период летних каникул, будет представлено в марте.

«Цифровой „зеленый паспорт“ будет доказательством того, что человек был вакцинирован», — отметила она. По словам фон дер Ляйен, цель состоит в том, чтобы постепенно дать людям возможность безопасно перемещаться по Европейскому Союзу или въезжать/выезжать за границу — для работы или туризма.

Ранее Франция и Бельгия выразили обеспокоенность в связи с возможным упрощением поездок только для вакцинированных людей — по их мнению, это было бы несправедливым. В ЕС заявили, что будут стремиться избежать дискриминации граждан, которые еще не были вакцинированы.