Эксперты назвали автомобиль года в Европе

Об этом сообщает Motoring Research .
Так, в финал прошли семь автомобилей:
- Citroën C4;
- Cupra Formentor;
- Fiat 500;
- Land Rover Defender;
- Škoda Octavia;
- Toyota Yaris;
- Volkswagen ID.3.
«Европейский автомобиль 2021» выбирали 59 профильных журналистов из 22 европейских стран.
Победителем стала Toyota Yaris. Как известно, это уже вторая победа именно этой модели и марки в конкурсе, в 2000 году автомобиль впервые стал «Европейским автомобилем года».
Справка: Европейский автомобиль года — международная награда в области автомобилестроения, которая присуждается группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Награда была организована в 1964 году группой автомобильных журналов из разных стран Европы. В этой награде нет классов или категорий — целью организации является определение лучшего автомобиля, который был в продаже в течение 12 месяцев, перед награждением.
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