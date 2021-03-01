Эксперты назвали автомобиль года в Европе

Европейским автомобилем 2021 стала Toyota Yaris

Об этом сообщает Motoring Research .

Так, в финал прошли семь автомобилей:

Citroën C4;

Cupra Formentor;

Fiat 500;

Land Rover Defender;

Škoda Octavia;

Toyota Yaris;

Volkswagen ID.3.

«Европейский автомобиль 2021» выбирали 59 профильных журналистов из 22 европейских стран.

Победителем стала Toyota Yaris. Как известно, это уже вторая победа именно этой модели и марки в конкурсе, в 2000 году автомобиль впервые стал «Европейским автомобилем года».

Справка: Европейский автомобиль года — международная награда в области автомобилестроения, которая присуждается группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Награда была организована в 1964 году группой автомобильных журналов из разных стран Европы. В этой награде нет классов или категорий — целью организации является определение лучшего автомобиля, который был в продаже в течение 12 месяцев, перед награждением.