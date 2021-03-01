Джоди Фостер поцеловалась на премии «Золотой глобус» вместе со своей женой Александрой Хедисон

Среди гостей премии «Золотой глобус» вчера была и 58-летняя актриса Джоди Фостер, которая была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана». Звезда оказалась в числе тех, кто предпочел остаться дома, и вышла на связь со студией по видео.

На экране Фостер появилась вместе со своей 51-летней супругой — фотографом Александрой Хедисон, которая вместе с их любимым домашним питомцем сидела вместе с актрисой на диване и оказывала ей поддержку.

На премии Фостер и Хедисон появились в расслабленных образах: обе были одеты в пижамы и выглядели очень счастливыми. Когда Фостер услышала свое имя в числе победителей (ей досталась награда за роль в фильме «Мавританец»), они с Хедисон поцеловались в прямом эфире.

Я люблю свою жену. Спасибо, Алекс!

— поблагодарила она возлюбленную.

В течение многих лет Джоди Фостер скрывала свою гомосексуальность. Публичный каминг-аут она совершила лишь в 2013 году. И, кстати, произошло это на премии «Золотой глобус». Через год после этого они с Хедисон, у которой раньше был роман с известной телеведущей Эллен Дедженерес, поженились.

Брак для Фостер стал первым, хотя и до этого у нее было несколько романов с женщинами. У актрисы также есть двое сыновей, 20-летний Чарльз и 19-летний Кристофер, которых она воспитывала вместе с бывшей возлюбленной Сидни Бернард. По слухам, детей звезда родила при помощи ЭКО.