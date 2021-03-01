Добро пожаловать в лохотрон: украинская «пирамида» B2B jewelry снова работает и открывает новые филиалы

Так, на странице компании рекламируются розыгрыши и акции к 8 марта, а также анонсируется открытие новых магазинов по всей стране.

Несмотря на незакрытое уголовное производство, известная финансовая пирамида B2B jewelry продолжает работу и даже открывает новые филиалы.

«Весна – прекрасное время для новых начинаний. Природа оживает, и мы просыпаемся вместе с ней. Создавайте в своей жизни приятные моменты. Радуйте себя и близких в магазинах В2В Jewelry, — рекламируют свою деятельность «ювелиры» в Фейсбуке. -70% на покупки серебряных изделий и конечно же 7% кешбэка еженедельно на банковскую карту».

При этом в комментариях пользователи жалуются, что им не вернули обещанные деньги с покупок за прошлый год.

«За выплаты они забыли и даже не вспомнят, мошенники продолжают работать при поддержке государства», — пишет один из пользователей.

«Когда же вас уже посадят?» — комментирует другой.

К слову, работающие салоны B2B jewelry заметили и в Одессе. В частности, спокойно функционирует магазин в бизнес-центре на Екатерининской. Здесь покупателям тоже предлагают ювелирные украшения со скидкой в 70% и кешбэком.

Напомним, в конце августа прошлого года Служба безопасности Украины заблокировала деятельность B2B jewelry, назвав ее финансовой пирамидой, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан: по данным СБУ, украинцы вложили туда около 250 миллионов долларов.

Досудебное расследование по данному уголовному производству № 42019020000000134 от 30.07.2019 продлили до 28 февраля 2021 года.

«Ювелирам» инкриминируют: ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах); ч. 5 ст. 27 (сокрытие преступления); ч. 4 ст. 190, (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой); ч. 3 ст. 209 (отмывание денег); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью); ч. 2 ст. 367 (служебная халатность с тяжкими последствиями); ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами); ч. 2 ст. 366 КК Украины (служебный подлог с тяжкими последствиями).