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Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии

Билл Гейтс

Мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, так как принимаемых сейчас мер «недостаточно для прекращения пандемии», заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в беседе с журналистами CNN.

Миллиардер назвал чудом быстрое создание вакцин и развертывание иммунизации и предположил, что США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью, однако для победы над вирусом необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину. Он подчеркнул, что сейчас препараты получают в основном богатые страны, и его фонд озабочен этой проблемой.

По словам предпринимателя, появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022 год. Чтобы победить вирус в максимально сжатые сроки, принимаемые меры должны быть эффективнее.

1 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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