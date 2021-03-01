Белый дом приготовился ввести санкции против России из-за Навального

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом CNN сообщили два представителя Белого дома.

Официальные лица заявили, что введение санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом (ЕС). Меры и сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

По словам собеседников CNN, санкции коснутся как физических, так и юридических лиц.

Ранее в понедельник, 1 марта, послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции из-за дела Навального: им подвергнутся лица, связанные с его осуждением.

22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против Москвы в течение недели.