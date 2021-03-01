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Антитела к коронавирусу имеют менее 10% жителей Земли

Антитела к коронавирусу в настоящий момент есть меньше чем у 10% населения, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Во время интервью, которое транслировалось на странице организации в Twitter, Сваминатан подчеркнула, что ВОЗ следит за исследованиями очагов заражения в некоторых городах мира. По ее словам, хотя в некоторых случаях антитела могут иметь не менее 50% жителей очага, в среднем эти исследования показывают, что в масштабе всего мира антителами обзавелись менее 10% населения.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что единственным способом достижения коллективного иммунитета остается вакцинация.

1 марта, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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