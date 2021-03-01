Адам Сэндлер одобрил идею снять сиквел «Счастливчика Гилмора»

Актер Адам Сэндлер и его коллега по комедии «Счастливчик Гилмор» Кристофер Макдональд заявили, что не против сняться в продолжении известного фильма. Об этом артисты рассказали в эфире недавнего шоу Дэна Патрика.

Так, на вопрос Патрика, обсуждалась ли возможность выпустить вторую часть «Счастливчика», Сэндлер признался, что в студиях не поднимался этот вопрос, однако, как ему известно, в интернете давно ждут продолжения. И он как исполнитель главной роли с удовольствием принял бы участие в съемках.

«Поверьте мне, идея второй части была бы такой потрясающей. Да. Да, вы можете дать зеленый свет…» — заявил актер.

Поддержал своего коллегу и Кристофер Макдональд. По его словам, продолжение вышло бы потрясающим, и он с радостью вернулся бы к своей роли.

«Все в интернете кричали об этом, как сказал Адам. Я просто должен сказать, это была бы полная бомба», — считает Макдональд.

Разговор о продолжении был поднят не случайно: 16 февраля «Счастливчик Гилмор» отпраздновал свой 25-й день рождения. Фильм, вышедший в мировой прокат в 1996 году, рассказывает о Хэппи Гилморе, большом любителе хоккея, вынужденном играть в гольф, который он искренне презирает. Благодаря своей способности бить очень сильные удары он быстро зарабатывает репутацию прекрасного игрока и сталкивается с профессиональным тренером, которому придется научить Гилмора игре в гольф и справиться с его специфическим чувством юмора.