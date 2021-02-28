Звезда «Сумерек» Келлан Лутц и его жена Бриттани стали родителями

35-летний актер вампирской саги «Сумерки» Келлан Лутц и его 31-летняя супруга Бриттани впервые стали родителями: у звездной пары родилась дочь.

Она с нами! Эштин Лилли Лутц,

— сообщила Бриттани своим подписчикам в инстаграме.

О беременности Бриттани стало известно осенью 2020-го. Радостной новостью пара поделилась всего через семь месяцев после пережитого выкидыша. Келлан и Бриттани потеряли ребенка в начале 2020 года: на тот момент Бриттани находилась на шестом месяце.

Я не знаю, почему так случилось, но часть моей души находит успокоение в том, что ты не испытывала боли и никогда ее не почувствуешь. Сейчас ты в объятиях Иисуса, и однажды мы с тобой встретимся. Но до того как мы увидимся на небесах, знай: твоя мамочка очень сильно тебя любит,

— обратилась тогда Бриттани к своей нерожденной дочери в инстаграме.

Келлан и Бриттани Лутц

После выкидыша звездная пара нашла утешение в вере в Бога. По их словам, именно молитвы, чтение религиозной литературы и посещение церкви помогли им пережить трагедию и двинуться дальше.

Все по-настоящему, мы снова ждем ребенка! Сообщаем эту новость всем тем, кто не знал. Спасибо за то, что поддерживали и молились за нас. Мы на седьмом небе от радости,

— рассказала Бриттани о беременности, которая случилась через несколько месяцев после выкидыша.

Напомним, что Келлан Лутц и Бриттани Гонсалес начали встречаться в 2016 году, а через год после этого обручились. Их свадьба состоялась в конце 2017-го, а через два года после этого пара объявила о беременности, которая закончилась выкидышем.