Разработка корейского легкого авианосца начнется в 2022 году Honda предложила встраивать дроны в мотоциклы » В 3500-летнем папирусе нашли древнейшее описание создания мумии При анализе текста древнеегипетского медицинского папируса XV века до нашей эры египтологи обнаружили старейшее из известных руководств по мумификации. Оно содержит подробные правила бальзамирования, в том числе работу по сохранению лица усопшего — процедуры, описанием которой ученые до сих пор не располагали. Об открытии сообщает пресс-служба Копенгагенского университета. Представление о необходимости посмертного сохранения тела как физической формы для сущностей «Ка» (жизненная сила) и «Ба» (совокупность чувств, личность) было одним из важнейших элементов древнеегипетской духовной культуры. Искусство бальзамирования, совершенствовавшееся в течение многих веков, считалось священным, и полное знание последовательности процедур, проводившихся при бальзамировании, было доступно лишь узкому кругу священнослужителей. Именно это обстоятельство, как полагают египтологи, могло стать причиной скудости письменных источников, описывающих процесс мумификации: не исключено, что знания и навыки, связанные с ним, передавались от учителей к ученикам по большей части устно. До сих пор ученые располагали, помимо неполных описаний, оставленных Геродотом и Диодором, всего двумя египетскими источниками — фрагментарными папирусами римского времени, — а также изображениями отдельных эпизодов бальзамирования. Папирусы содержат сведения о действиях, выполнявшихся в определенные дни периода мумификации: об этапах обработки тела и о наложении погребальных пелен с применением смол. Описание неизвестных до настоящего времени подробностей длительного и сложного процесса бальзамирования обнаружила египтолог Софи Шёдт (Sofie Schiødt) из Копенгагенского университета. В ходе анализа ранее неизученных фрагментов текста медицинского папируса Лувр-Карлсберг исследовательница выяснила, что в них изложена последовательность этапов мумификации, а особое внимание уделено сохранению лица. Фрагмент папируса Лувр-Карлсберг The Papyrus Carlsberg Collection / University of Copenhagen Общая длина папируса составляет около шести метров, но одна его часть хранится в Лувре, а другая — в коллекции папирусов Карлсберга в Копенгагенском университете. Данные палеографии (исследования формы и пропорций знаков) позволяют датировать этот документ приблизительно 1450 годом до нашей эры, то есть он более чем на 1000 лет старше известных письменных источников по технике и ритуалу бальзамирования. Ранее исследованная часть текста посвящена лечению кожных заболеваний и приготовлению лекарственных средств из различных трав. Ароматические вещества растительного происхождения, такие как настой кассии, мирра, ладан, кедровое масло и другие, играют ведущую роль и в переведенном Шёдт руководстве по мумификации. Бальзамировщик должен был покрыть лицо умершего красным льняным полотном, на которое предварительно наносилась смесь растительных ингредиентов. Красный (цвет крови) отличался неоднозначностью символической трактовки: он мог ассоциироваться как с опасностью и разрушением, так и с возрождением к жизни. Процедуру наложения пропитанной бальзамирующим составом ткани нужно было повторить несколько раз с интервалом в четыре дня. Процедура бальзамирования лица в представлении современного художника Ida Christensen / University of Copenhagen Папирус Лувр-Карлсберг позволил реконструировать процесс бальзамирования в том варианте, который практиковался в XV веке до нашей эры — в эпоху, когда начался расцвет Нового царства. Из текста следует, что на четырехдневные промежутки был разбит весь период мумификации, продолжавшийся 70 суток: каждый четвертый день посвящался какой-либо процедуре. При этом первая половина всего срока мумификации отводилась для обезвоживания тела сухим натроном (природная смесь декагидрата карбоната натрия — кристаллической соды — с бикарбонатом натрия и небольшими количествами хлорида и сульфата натрия) после удаления внутренних органов. С 36-го дня приступали к пеленанию тела льняными бинтами с добавлением смол, и в этот же период проводили обработку лица. На 68-й день мумия была готова и ее помещали в гроб, а оставшиеся два дня посвящались ритуалам подготовки к похоронам. В папирусе отсутствует описание некоторых стадий процесса мумификации, например, высушивания тела с помощью натрона. По словам Шёдт, текст похож на дополнительное пособие для бальзамировщиков, содержащее рецепты мазей и сведения о различных типах льняных повязок. Полный текст папируса Лувр-Карлсберг планируется опубликовать в 2022 году.