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США подсказали способ экономически сдержать Китай

Глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе в своей колонке для CNBC подсказал США способ сдержать Китай и его финансовую систему.

По мнению Кемпе, сделать это возможно при помощи скорейшей разработки и внедрения цифрового доллара, который смог бы противостоять активно разрабатываемому цифровому юаню.

При этом финансист отмечает, что власти США до сих пор скептически относились к перспективам использования собственной цифровой валюты. Китай может применять цифровой юань для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервной валюты, отмечает Кемпе.

При этом аналитики, в числе которых Кемпе, отмечают, что Китай все равно будет иметь преимущество при создании национальной цифровой валюты — во многом из-за своего пренебрежительного подхода к конфиденциальности информации и защите данных.

28 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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