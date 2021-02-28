США подсказали способ экономически сдержать Китай

По мнению Кемпе, сделать это возможно при помощи скорейшей разработки и внедрения цифрового доллара, который смог бы противостоять активно разрабатываемому цифровому юаню.
При этом финансист отмечает, что власти США до сих пор скептически относились к перспективам использования собственной цифровой валюты. Китай может применять цифровой юань для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервной валюты, отмечает Кемпе.
При этом аналитики, в числе которых Кемпе, отмечают, что Китай все равно будет иметь преимущество при создании национальной цифровой валюты — во многом из-за своего пренебрежительного подхода к конфиденциальности информации и защите данных.
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