Разработка корейского легкого авианосца начнется в 2022 году

Южнокорейские оборонные предприятия в 2022 году приступят к разработке легкого авианосца проекта CVX (прежде назывался LPH-II). Как сообщает Jane’s, решение о начале разработки проекта приняло Управление оборонных закупок Южной Кореи (DAPA). Завершить строительство нового корабля и передать его флоту планируется не позднее 2033 года.

О намерении разработать легкий корабль, способный принимать и отправлять самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, южнокорейские военные впервые объявили в июле 2019 года. Тогда сообщалось, что в новом корабле планируется использовать некоторые наработки, полученные при разработке и строительстве десантных вертолетоносных кораблей-доков типа «Токто».

По заявлению DAPA, в общей сложности на разработку и строительство корабля планируется потратить 2,3 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов).

На корейском легком авианосце проекта CVX будут базироваться 16 истребителей укороченного взлета и вертикальной посадки. Корабль также сможет перевозить до 3 тысяч человек десанта и 20 бронемашин. Предварительные проекты CVX предусматривали оборудование корабля трамплином, однако позднее от него решили отказаться. Некоторые корейские военные классифицируют CVX как универсальный десантный корабль.

В проекте по разработке легкого авианосца принимают участие Пусанский национальный университет, компания LIG Nex1 и Агентство оборонных разработок. Завершить разработку новых технологий и материалов для корабля планируется к 2024 году. В частности, планируется создать термостойкое покрытие для полетной палубы, которое могло бы выдерживать раскаленные реактивные струи из двигателей истребителей.