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От ледника в Антарктиде откололся айсберг величиной с Лондон

Огромный айсберг откололся от антарктического шельфа, заметили ученые, на которых ссылаются мировые СМИ.

Размером плавучая ледяная гора с Лондон.

28 февраля, 2021 | Category: Видео, Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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