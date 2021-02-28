Размером плавучая ледяная гора с Лондон.
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От ледника в Антарктиде откололся айсберг величиной с Лондон
Огромный айсберг откололся от антарктического шельфа, заметили ученые, на которых ссылаются мировые СМИ.
Размером плавучая ледяная гора с Лондон.
28 февраля, 2021 | Category: Видео, Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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