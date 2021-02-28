Найден продукт, снижающий риск смерти сразу на 25%

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака значительно снижается, если регулярно употреблять перец чили. К такому выводу пришли ученые из Американской кардиологической ассоциации, пишет Express.

Медики изучили результаты 4729 исследований пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения. Анализ сведений о здоровье более 570 тыс. человек показал, что люди, регулярно употреблявшие перец чили, имели снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, снижение смертности от рака на 23% и в целом снижение смертности от всех причин на 25%.

Ученые подчеркивают, что перец чили обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами, он также способен регулировать уровень глюкозы в крови. По словам специалистов, все дело в содержащемся в перце капсаицине, который в том числе придает продукту пряный вкус.