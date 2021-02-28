Lockheed Martin рассекретила новую разработку — робот для Пентагона

Бюро перспективных проектов Lockheed Martin Skunk Works официально раскрыло дизайн своего таинственного беспилотного летательного аппарата Speed Racer.
Первым на это обратил внимание редактор оборонного отдела Aviation Week Стив Тримбл. Он сообщил, что компьютерная модель летательного аппарата была продемонстрирована на видео, которое Lockheed Martin обнародовала 22 февраля, накануне аэрокосмического симпозиума Ассоциации ВВС США. Кроме того, компания признала, что выпущенный в прошлом году рендер также относится к Speed Racer.
Фрагмент из Speed Racer начинается примерно в 0:48 на видео.
Беспилотник в форме ракеты предназначен для экспериментов с технологиями цифровой инженерии, одновременно он может стать основой для будущих «роев дронов» и недорогих крылатых ракет.
Видео показывает, что Speed Racer — это относительно небольшая конструкция с воздушным стартом.
После сброса аппарат раскрывает пару выдвижных крыльев, подобно крылатым ракетам.
Также видно, что в задней части Speed Racer является обтекатель с решетчатыми ребрами, который вставляется как заглушка в сопло двигателя. Конструкция используется для аэродинамического контроля при отделения аппарата от стартовой платформы.
Впервые официальный представитель Lockheed раскрыл информацию о проект Speed Racer во время брифинга для прессы 16 сентября 2020. Он сообщил, что название проекта является сокращением. Известно, что Speed Racer будет оснащаться двигателями американской компании Technical Directions Inc. (TDI).
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