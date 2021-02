История

Lockheed Martin рассекретила новую разработку — робот для Пентагона Бюро перспективных проектов Lockheed Martin Skunk Works официально раскрыло дизайн своего таинственного беспилотного летательного аппарата Speed ​​Racer. Первым на это обратил внимание редактор оборонного отдела Aviation Week Стив Тримбл. Он сообщил, что компьютерная модель летательного аппарата была продемонстрирована на видео, которое Lockheed Martin обнародовала 22 февраля, накануне аэрокосмического симпозиума Ассоциации ВВС США. Кроме того, компания признала, что выпущенный в прошлом году рендер также относится к Speed ​​Racer. Фрагмент из Speed ​​Racer начинается примерно в 0:48 на видео. Беспилотник в форме ракеты предназначен для экспериментов с технологиями цифровой инженерии, одновременно он может стать основой для будущих «роев дронов» и недорогих крылатых ракет. Видео показывает, что Speed ​​Racer — это относительно небольшая конструкция с воздушным стартом. После сброса аппарат раскрывает пару выдвижных крыльев, подобно крылатым ракетам. Скриншот с You Yube — видео Lockheed Martin Также видно, что в задней части Speed ​​Racer является обтекатель с решетчатыми ребрами, который вставляется как заглушка в сопло двигателя. Конструкция используется для аэродинамического контроля при отделения аппарата от стартовой платформы. Скриншот с You Yube — видео Lockheed Martin Впервые официальный представитель Lockheed раскрыл информацию о проект Speed ​​Racer во время брифинга для прессы 16 сентября 2020. Он сообщил, что название проекта является сокращением. Известно, что Speed ​​Racer будет оснащаться двигателями американской компании Technical Directions Inc. (TDI). Рендер (визувализация) Speed ​​Racer, который Lockheed Martin обнародовала в сентябре 2020