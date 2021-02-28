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Ким Кардашьян поделилась фото топлес после развода

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась откровенной фотографией в Instagram после развода с хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещенном снимке 40-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами топлес в телесных колготках собственного бренда Skims. При этом обнаженные части тела она прикрывает руками. Публикация набрала больше 5,7 миллиона лайков.

Пользователи сети пристыдили телезвезду за фотосессии в полуголом виде. «Это и есть отсутствие самоуважения», «Ей нужно подумать о своих детях, прежде чем публиковать подобные вещи для всеобщего обозрения», «Она отвратительная женщина», «Однажды Канье пришел домой и решил, что он взрослый человек. Устал играть с пластиковой женщиной», «Вся эта нагота только для того, чтобы продать колготки?» — негодовали они.

28 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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