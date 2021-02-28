Honda предложила встраивать дроны в мотоциклы

Компания Honda подала патентную заявку на мотоцикл со встроенным мульткикоптером. Предполагается, что он сможет взлетать, чтобы наблюдать за трафиком или привозить заряженный аккумулятор в случае с электромотоциклом, а также помогать охлаждать двигатель при помощи винтов.

Дроны в основном используют для съемки с воздуха и перевозки предметов. Чаще всего они используются сами по себе, но есть и проекты, в которых их добавляют к другим, более крупным транспортным средствам. Пока такие проекты в основном носят либо характер концептов, либо находятся на стадии прототипов, но инженеры продолжают разрабатывать новые варианты объединения дронов с колесными машинами.

Японская компания Honda подала в американское Ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) патентную заявку на мотоцикл со встроенным мультикоптером. На изображениях из патента видно, что дрон располагается в задней части. До взлета он полностью или частично закрыт дверцами, которые автоматически открываются при необходимости. Также авторы предлагают раскладывать и складывать сам дрон, двигая его плечи с винтами.

В заявке описано несколько потенциальных применений, которые можно разделить на два типа: требующие и не требующие взлета дрона. Летающий дрон авторы предлагают использовать для того, чтобы он мог пролететь вперед и заранее отследить дорожную обстановку, до того, как на место приехал водитель. Предполагается, что это позволит предупредить водителя о дорожных происшествиях или пробках. Кроме того, дрон может привезти водителю аккумуляторы или выступить в качестве ретранслятора сигнала, отмечают инженеры Honda.

Самое необычное применение, которое придумали авторы заявки — охлаждение двигателя. Для этого дрон остается на мотоцикле и раскручивает винты, чтобы дополнительно прокачивать воздух, поступающий через передние воздухозаборники, назад.