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Милла Йовович сыграет в фильме королеву Деми Мур удивила внешностью на новом фото » Дуэйн Джонсон показал, как пытается устранить последствия многочисленных травм Самый высокооплачиваемый актер в мире на странице в Instagram рассказал о полученных травмах. Бывший рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала опубликовал фото, на котором запечатлен во время процедуры акупунктуры (иглоукалывания). Знаменитость рассказал, что пытается устранить последствия многочисленных травм, среди которых, разрывы мышц и сухожилий, грыжи, повреждение колена (четыре раза оперировали) и плеча (полная реконструкция). «Хотя я выгляжу как раненый, потерявший сознание пьяный буйвол, лежащий лицом вниз в прериях — не могу передать, насколько я благодарен за эти спокойные моменты исцеления/выздоровления. Это ежедневное напоминание о том, что у нас только одно тело, и мы должны о нем заботиться», — написал актер, который сейчас активно снимается в кино.