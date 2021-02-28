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Деми Мур удивила внешностью на новом фото

Деми Мур удивила внешностью на новом фото

Известная голливудская актриса Деми Мур поразила поклонников новым фото.

После того, как месяц назад знаменитость вышла на подиум Недели моды в Париже и вызвала бурную реакцию зрителей, ее лицо стало темой обсуждения.

Так, длительное время актриса не публиковали фото, а сейчас на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором были заметны явные изменения в ее внешности. На размещенном снимке знаменитость изображена, сидя на полу в своей квартире посреди разбросанных вещей.

Весеннее генеральную уборку или шанс поиграть в переодевания? — подписала фото актриса.

Примечательно, что поклонники Деми не узнали ее на фотографии из-за слишком гладкой кожи и отсутствие морщин.

28 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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