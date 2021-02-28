Деми Мур удивила внешностью на новом фото

Известная голливудская актриса Деми Мур поразила поклонников новым фото.

После того, как месяц назад знаменитость вышла на подиум Недели моды в Париже и вызвала бурную реакцию зрителей, ее лицо стало темой обсуждения.

Так, длительное время актриса не публиковали фото, а сейчас на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором были заметны явные изменения в ее внешности. На размещенном снимке знаменитость изображена, сидя на полу в своей квартире посреди разбросанных вещей.

Весеннее генеральную уборку или шанс поиграть в переодевания? — подписала фото актриса.

Примечательно, что поклонники Деми не узнали ее на фотографии из-за слишком гладкой кожи и отсутствие морщин.