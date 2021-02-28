Bitcoin не может быть платежным инструментом, — Mastercard

Курс криптовалюты Bitcoin меняется ежеминутно, а транзакция продолжается более 10 минут. Поэтому криптовалюта не может быть платежным инструментом.

Об этом заявила исполнительный директор Mastercard MA Энн Кэрнс, информирует Marketwatch .

«Bitcoin не ведет себя как платежный инструмент … Слишком изменчивый, и на транзакцию уходит очень много времени», — отметила Кэрнс.

Она добавила, что эту криптовалюту необходимо считать классом активов, а не платежным инструментом. По ее словам, пользователь даже не сможет рассчитаться за кофе, поскольку курс Bitcoin очень изменчив.

«Если бы мы с вами пошли на чашку кофе, и я решила рассчитаться биткоином, наша кофе могла бы стоить мне, например, на 40% дороже тогда, когда она будет приготовят, — а это 10 минут для фактического урегулирования соглашения», — сказала она .

В то же время Mastercard хочет ввести так называемые стейблкоины — криптовалюта, которая привязана к запасам обычных валют и работает с центральными банками.