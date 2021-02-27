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Звезда WWE захотел боя с Илоном Маском на Марсе

Американский профессиональный рестлер Пол Майкл Левек, более известный как Трипл Эйч, бросил вызов миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает The Sun.

Авторы таблоида осветили предложене 51-летнего звезды World Wrestling Entertainment (WWE) с заголовком «Он, должно быть, шутит». Трипл Эйч отреагировал на новости о планах предпринимателя о колонизации Марса.

«Илон, ты много добился, это здорово, но пора спросить себя — кого ты побил в своей жизни? Ответ — никого. Я готов драться с тобой в любом месте, в любое время», — заявил рестлер. Он добавил, что готов на проведение Wrestlemania на Красной планете.

27 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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