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Леди Гаге вернули похищенных собак Том Холланд рассекретил название следующего фильма о Человеке-пауке » ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» стелс-ракет Военно-воздушные силы (ВВС) США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), сообщает Janes. Соответствующий контракт на общую сумму 428,4 миллиона долларов, заключенный с американской компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к июлю 2025 года. В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф» область воздушного пространства. «Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорилось в соответствующей публикации.