ВВС США испытали принципиально новую систему дальней бомбардировки

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США на предпоследней неделе февраля провела успешные испытания системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), сообщает FlightGlobal.

В публикации портала отмечается, что в ходе совместного применения сразу четырех авиабомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB), интегрированных в систему Golden Horde, были одновременно поражены четыре цели. FlightGlobal пишет, что ранее тестировалось совместное применение лишь двух авиабомб.

В июне 2020 года истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, как писал Forbes, будучи интегрированной в программу Golden Horde, изменит «правила игры».

В марте того же года ВВС США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы Golden Horde, предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.