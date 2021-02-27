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В McDonald’s пришло искусственное мясо

Один из крупнейших в мире производителей искусственного мяса Beyond Meat договорился о поставках с несколькими сетями быстрого питания, среди которых McDonald’s, пишет Business Insider.

Искусственное мясо пришло в McDonald’s через новый бургер под названием McPlant (от английского plant — растение). В то же время McDonald’s собирается адаптировать под искусственное мясо и другие позиции своего меню. Задействована в этом будет не только Beyond Meat, но и ее главный конкурент — Impossible Foods.

Ожидается, что в скором будущем в McDonald’s появятся искусственные свинина, курица и яйца. Также Beyond Meat объявила о заключении сделки с холдингом Yum! Brands, владеющим сетями KFC, Taco Bell и Pizza Hut.

27 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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