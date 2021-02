История

В McDonald's пришло искусственное мясо Один из крупнейших в мире производителей искусственного мяса Beyond Meat договорился о поставках с несколькими сетями быстрого питания, среди которых McDonald's, пишет Business Insider. Искусственное мясо пришло в McDonald's через новый бургер под названием McPlant (от английского plant — растение). В то же время McDonald's собирается адаптировать под искусственное мясо и другие позиции своего меню. Задействована в этом будет не только Beyond Meat, но и ее главный конкурент — Impossible Foods. Ожидается, что в скором будущем в McDonald's появятся искусственные свинина, курица и яйца. Также Beyond Meat объявила о заключении сделки с холдингом Yum! Brands, владеющим сетями KFC, Taco Bell и Pizza Hut.