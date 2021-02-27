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В Чехии ограничили передвижение жителей из-за коронавируса

В Чехии с 1 марта ограничат передвижение жителей республики из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

Власти приняли решение на три недели запретить жителям покидать территорию своих районов. «Исключения допустимы в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, посещения государственных учреждений и врачей», — заявил министр.

Место проживания можно покинуть только при наличии справки с места работы. Жители смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел.

Также в стране ограничили встречи родственников, которые проживают в разных районах.

27 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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