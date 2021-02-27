В Арктике нашли огромную «климатическую бомбу», способную вызвать катастрофу на Земле

Содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане за последние 20 лет возросло на 40%. А проникновение пресной воды в Атлантический океан может вызвать на Земле настоящую климатическую катастрофу. Статья о «климатической бомбе» сделавших открытие ученых Вашингтонского университета, Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликована в журнале Nature Communications.

Как сообщает Лента.Ру, исследователи обнаружили, что накопление пресной воды в океане происходит из-за таяния арктических льдов. Сейчас пресная вода «лежит» поверх соленой и удерживается ветрами в море Бофорта, образуя своеобразный «водяной купол». Но если ветры ослабнут, то пресная вода проникнет в северную Атлантику, включая море Лабрадор, что повлияет на крупные океанические течения, циркуляцию холодных и теплых вод.

Выводы ученые сделали на основе моделирования циркуляции океана, которое позволило проследить за распространением пресной воды в море Бофорта в период 1983–1995 годов. В настоящее время объем пресной воды в море Бофорта в два раза больше, чем в прошлый раз, и составляет 23 тыс. кубических километров.

Точное воздействие «пресноводной бомбы» на Атлантику нельзя спрогнозировать, но ученые предполагают, что это окажет серьезное влияние на климат всего Северного полушария.