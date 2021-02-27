Ученые выяснили максимальный срок жизни коронавируса на одежде

Британские ученые установили, как долго коронавирус сохраняет жизнеспособность на искусственных и натуральных тканях.

Как передает «Прайм», ссылаясь на публикацию Daily Mail, исследовательскую группу из университета Же Монфор в Лестере прежде всего интересовали ткани, которые используют в работе врачи.

Выяснилось, что на поверхности ткани из полиэстера вирус может прожить до трех суток, на ткани из натурального хлопка до 24 часов, а на ткани из комбинации хлопка с синтетикой — лишь 6 часов.

В исследовании специалисты использовали не штамм SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, а другой, похожий, коронавирусы — HCoV-OC43.

Результаты исследования британские ученые считают серьезным аргументом к тезису о необходимости промышленной стирки медицинской спецодежды после контакта с больными ковидом.