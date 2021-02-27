Ученые в США выявили основные причины осложнений при коронавирусе

Риск тяжелой формы коронавируса растет при наличии у пациента определенных заболеваний, выяснили ученые в США.

Как пишет журнал Американской кардиологической ассоциации, медики проанализировали более 900 тыс. случаев госпитализации пациентов c COVID-19. Они пришли к выводу, что осложнений можно было избежать, если бы у этих людей не было четырех кардиометаболических состояний — ожирения, гипертонии, диабета или сердечной недостаточности.

Уточняется, что 30% заболевших страдали от ожирения, 26% — гипертонии, 21% — диабета, а еще у 12% была сердечная недостаточность.

Другим существенным фактором риска был возраст — зараженные моложе 50 лет попадали в больницу в 8% случаев, однако людей старше 65 госпитализировали уже в 29% случаев.

Кроме того, исследователи заметили, что тяжелой формой коронавируса чаще заболевали чернокожие и латиноамериканцы.