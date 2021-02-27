Ученые нашли метеорит, который убил динозавров

Ученые Техасского университета в Остине после анализа образцов из кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан и в Мексиканском заливе считают доказанной версию о вымирании динозавров из-за катастрофических событий после падения крупного астероида 66 млн лет назад. Об этом, как передает «Интерфакс», говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Ключевым доказательством стала астероидная пыль внутри кратера. Признаком астероидного происхождения пыли является элемент иридий, который редко встречается в земной коре, но часто — в некоторых типах астероидов. Ученым удалось обнаружить иридий в части скалы, извлеченной из кратера. Благодаря огромной толще отложений, накопившихся за миллионы лет после столкновения, датировать пыль удалось с точностью до двух десятилетий.

Американские специалисты уверены, что динозавры вымерли всего за пару десятков лет — примерно столько, по их мнению, пыль от удара оставалась в атмосфере, вызывая стихийные бедствия. Кроме того, удар астероида выбросил серу из горных пород в атмосферу, что привело к кислотным дождям.

Ученым ранее удалось выяснить, что около 65 млн лет назад на Земле произошло событие, приведшее к исчезновению за короткий по геологическим меркам период около 70-75% всех земных видов и, в частности, динозавров. Специалисты предположили, что причиной могло стать падение на планету крупного астероида, и «под подозрение» сразу попал Чиксулуб.

Сильнейшее столкновение вызвало пожары, землетрясения и мощные цунами. Как полагают геологи, выброшенные в атмосферу облака пыли и газа могли на несколько лет вызвать глобальное похолодание на Земле, что ускорило процесс вымирания.

Столкновение метеорита с Землей, по словам специалистов, должно было породить очень крупную подводную систему горячих источников. Нынешние горячие ключи на месте падения метеорита бьют уже более 2 млн лет.

Система горячих ключей изначально была слишком горячей даже для самых жаростойких микроорганизмов, но со временем воды охладели, создав условия для появления одноклеточных организмов, аналогичных тем, что живут в вулканах, которые принялись осваивать растворенные в жидкости соединения.

На данный момент остается загадкой, почему в ходе климатической катастрофы, связанной с падением метеорита, с исторической сцены сошли динозавры, при этом широкий ряд других видов рептилий, а также птиц и животных пережили этот период вполне благополучно.