Том Холланд рассекретил название следующего фильма о Человеке-пауке Звезды Marvel по-особенному решили объявить название нового супергеройского фильма о Человеке-пауке. Сначала они дали фейковые варианты, а теперь Том Холланд таки рассекретил эту информацию. Фильм будет называться Spider-Man: No Way Home («Человек-паук: Нет дороги домой»). Опять голливудский актер выбрал шутливую форму для объявления. Вместе с коллегами по съемкам Том Холланд записал курьезное видео. По сюжету ролика, актер вышел из кабинета режиссера Джона Уоттса. Ему как будто нарочно дали фейковые названия ленты, чтобы он не спойлерил настоящую. В конце видео камера сфокусировалась на раскрашенной доске, по центру которой была надпись – Spider-Man: No Way Home. Именно с таким названием в прокат выйдет новая лента о Человеке-пауке. Во вторник, 23 февраля, звезды нового фильма «Человек-паук 3» также собрались в сети. Тогда Том Холланд якобы слил название ленты, опубликовав кадры со съемок и постер Spider-Man: Phone Home. После этого Зендея и Джейкоб Баталон, которые являются коллегами британца в ленте, предложили сети еще несколько вариантов названия. Это вызвало только улыбку у всех сторонников Marvel, которые понимали: официальный анонс состоится скоро. И авторы фильма не заставили публику долго ждать. Название появилась в сети 25 февраля. Spider-Man: No Way Home: кратко о фильме

Авторы проекту держат в строжайшей секретности детали фильма. Однако, как рассказал Том Холланд в интервью Variety, такого супергеройского сюжета еще никогда не экранизировали. «Вы садитесь, читаете сценарий и видите, что они пытаются сделать, и им это удается. Это действительно впечатляет. Я никогда не видел автономного супергеройского фильма, подобного ему. И я просто, знаете, опять же, это тот счастливый момент, когда я рад, что играю Человека-паука», – рассказал Том Холланд. Известно, что Питер Паркер будет учиться в колледже. Но какие перипетии ждут главного героя Spider-Man: No Way Home, зрители увидят 17 декабря 2021 года. Именно на этот день запланирована премьера ленты.