Тарас Цимбалюк показал новую татуировку, посвященную родному человеку

Звезда Крепостной и фильма Черный ворон Тарас Цимбалюк показал одно из своих тату. Он посвятил его близкому человеку.

Фото рисунка он опубликовал в своем Instagram. В сторис он показал изображенный на ноге рисунок в виде автографа отца. Татуировку он набил на лодыжке.

Отец актера Василий Цимбалюк — историк. Как рассказывал актер в одном из интервью, его родители изначально отправили его учиться в педагогический институт имени М. П. Драгоманова, но он хотел стать актером, поэтому перевелся в Киевский национальный университет кино, театра и телевидения им. Карпенка-Карого. Также он поделился, что родители сильно гордились им, когда вышел сериал Последний янычар, где Цимбалюк сыграл главную роль.