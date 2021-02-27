Такая маленькая, а такая ответственная! Что такое тяга стабилизатора

Подвеска автомобиля является важным связующим звеном между кузовом и дорогой. Включает в себя направляющие и упругие элементы, амортизаторы. Тяга стабилизатора как обязательная часть подвески контролирует устойчивую работу элементов во время езды, позволяет равномерно распределять нагрузки. Отсутствие этой запчасти привело бы к некорректной работе элементов подвески и последующему их разрушению.

Особенности работы. Разновидности

Тяга стабилизатора отвечает прежде всего за безопасность во время езды, позволяет избежать крена и опрокидывания автотранспорта. Деталь состоит из двух стоек и стержня. Во время поворота одна стойка поднимается, другая — опускается в направлении, противоположном повороту транспорта, стержневая часть закручивается. Принцип работы заключается в поднятии той части автомобиля, которая “кренится”, другая часть опускается. Таким образом, колеса не теряют сцепления с дорожным полотном, продолжая одновременно находится в одной плоскости.

Среди разновидностей тяги стабилизатора можно выделить:

передний стабилизатор. Широкий выбор представлен в каталоге https://autodoc.ua/category/vtulka-perednego-stabilizatora-id588-3;

задний стабилизатор.

Принятое подразделение связано с тем, на какую ось автомобиля устанавливается деталь. В некоторых случаях завод-изготовитель не устанавливает тягу стабилизатора на заднюю ось, на переднюю устанавливается на все модели без исключения.

Принято выделять активный стабилизатор, который позволяет управлять жесткостью на любом дорожном покрытии и улучшает маневренность автомобиля.

Признаки и причины выхода из строя. Ремонт и замена

При появлении одного из перечисленных признаков необходимо срочно обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта. Не стоит забывать о том, что тяга стабилизатора напрямую влияет на безопасность во время движения.

Признаки выхода из строя:

автомобиль начинает “крениться” на поворотах;

стук со стороны подвески;

необходимо выравнивать направление автомобиля даже на прямой дороге;

внезапное раскачивание транспорта на поворотах и при торможении.

Основная причина выхода из строя детали — износ. Тяга стабилизатора во время движения также подвергается постоянному и неизбежному механическому воздействию. Главное правило в процессе ремонта детали — своевременность обращения в специализированный технический центр. Откладывание поездки в сервис на “потом” может привести к нежелательным рискам, главный и опасный среди которых — потеря контроля над автомобилем и возникновение аварийной ситуации на дороге.

Ремонтные работы лучше доверить профессионалам — специализированным сервисным центрам. Ремонт, как правило, не занимает много времени, стоит недорого. Выбрать деталь исходя из модели автомобиля можно в каталоге https://autodoc.ua/category/vtulka-stabilizatora-id1154-3.

Работу тяги стабилизатора нельзя недооценить: она поддерживает устойчивость, маневренность автомобиля, а также отвечает за безопасность движения. Своевременная диагностика, ремонт в специализированном сервисе и использование качественных деталей позволят сохранить и продлить срок службы всей подвески автомобиля.