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Сальма Хайек позировала под струями воды в купальнике

Сальма Хайек позировала под струями воды в купальнике

Известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек порадовала своих поклонников новым соблазнительным снимком. Фото опубликовано в Instagram.

Знаменитость позирует под струями воды в сплошном купальнике бордового цвета.

Публикацию актриса сопроводила его строчкой из хита Леди Гаги Rain On Me.

Поклонники Сальмы Хайек пришли в восторг от нового снимка звезды и оставили ей массу приятных комментариев.

«Ты такая красивая», «Богиня», «Королева», «Сальма нашла источник молодости», «Я был бы польщен быть твоим мальчиком-слугой», «Лучшие брови и подбородок на планете…», «Пресвятая Сальма», — пишут пользователи Сети.

27 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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