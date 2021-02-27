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Ученые в США выявили основные причины осложнений при коронавирусе Twitter обозлился на Генри Кавилла: актера осуждают за то, что он встречался с Джиной Карано » Сальма Хайек позировала под струями воды в купальнике Известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек порадовала своих поклонников новым соблазнительным снимком. Фото опубликовано в Instagram. Знаменитость позирует под струями воды в сплошном купальнике бордового цвета. Публикацию актриса сопроводила его строчкой из хита Леди Гаги Rain On Me. Поклонники Сальмы Хайек пришли в восторг от нового снимка звезды и оставили ей массу приятных комментариев. «Ты такая красивая», «Богиня», «Королева», «Сальма нашла источник молодости», «Я был бы польщен быть твоим мальчиком-слугой», «Лучшие брови и подбородок на планете…», «Пресвятая Сальма», — пишут пользователи Сети.