Сальма Хайек позировала под струями воды в купальнике

Известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек порадовала своих поклонников новым соблазнительным снимком. Фото опубликовано в Instagram.
Знаменитость позирует под струями воды в сплошном купальнике бордового цвета.
Публикацию актриса сопроводила его строчкой из хита Леди Гаги Rain On Me.
Поклонники Сальмы Хайек пришли в восторг от нового снимка звезды и оставили ей массу приятных комментариев.
«Ты такая красивая», «Богиня», «Королева», «Сальма нашла источник молодости», «Я был бы польщен быть твоим мальчиком-слугой», «Лучшие брови и подбородок на планете…», «Пресвятая Сальма», — пишут пользователи Сети.
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