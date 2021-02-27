«Разлучник» Ким и Канье, скандалист и бьюти-гуру: что мы знаем о Джеффри Старе

35-летний Джеффри Стар — далеко не новая звезда на небосклоне западного шоу-бизнеса. С самого детства он выделялся на фоне сверстников и мечтал работать с мировыми знаменитостями. Усилия Стара не прошли даром, и уже в начале нулевых он стал заметной фигурой в соцсетях, успел попробовать себя в музыке (и даже спеть дуэтом с Ники Минаж), а позже осуществил свою самую сокровенную мечту — создал собственную бьюти-империю.

В начале же этого года Джеффри стал настоящим ньюсмейкером: пользователи сети заподозрили, что он имеет непосредственное отношение к одному из самых громких звездных разводов за последнее время — распаду семьи Ким Кардашьян и Канье Уэста. Сегодня SPLETNIK.RU разбирается, какое отношение Джеффри Стар на самом деле имеет к этой истории, а также освещает самые яркие главы из жизни популярного бьюти-блогера.

Детство

Джеффри Стар родился 15 ноября 1985 года в штате Калифорния. Отец мальчика довольно рано ушел из жизни, поэтому воспитание будущей звезды легло на плечи его матери-модели.

В подростковом возрасте Джеффри часто оставался один, когда мама уезжала на очередные съемки. С того самого времени он начал свои первые эксперименты с макияжем, а с 13 лет был уже буквально одержим косметикой. Он часто воровал из косметички мамы всевозможные средства и копировал образы моделей с обложек модного глянца.

Джеффри Стар в школьные годы

Мама Стара не стала препятствовать интересам сына и разрешила ему краситься за пределами дома еще в средней школе. В 15 лет Джеффри начал карьеру визажиста и в тот же период стал работать в ночных клубах. Стар был одним из тех мальчиков, которых в то время называли Club Kids. Речь идет о команде молодых тусовщиков, которые ярко одевались, красились и посещали клубы наравне с совершеннолетними с целью привлечь в заведения еще больше клиентов. Club Kids получили скандальную славу, потому что детей из этого коллектива часто подлавливали за употреблением различного рода запрещенных веществ.

Джеффри Стар в школьные годы

В старшей школе Джеффри Стар стал краситься и примерять яркие модные образы уже за пределами ночных клубов. На занятия в школу он приходил с броским макияжем и волосами, выкрашенными во флуоресцентные цвета. Кроме того, Стар одевался в женскую одежду и дополнял свои образы яркими аксессуарами. При этом нападкам за столь вызывающее поведение Джеффри не подвергался — мальчик, напротив, всегда был в центре внимания и в каком-то смысле пользовался авторитетом.

Джеффри Стар в школьные годы и сейчас

В выходные Джеффри, используя поддельные документы, продолжал посещать модные клубы в Голливуде. Одеваясь в ультракороткие платья и туфли на высоких каблуках, Стар раздавал клиентам ночных заведений советы по макияжу и лелеял надежду, что когда-то его заметит кто-то из звезд и попросит его стать личным визажистом либо же наймет Стара в качестве модели. Сейчас, оглядываясь назад, Джеффри признается, что именно посещение ночных клубов и стало основой его успешной карьеры в будущем.

Популярность в соцсетях

Обзаведясь полезными знакомствами в ночных клубах Лос-Анджелеса, Джеффри Стар понял, что ему пора покорять и интернет-аудиторию. В 2005 году молодой человек завел аккаунт на популярной среди бумеров платформе MySpace. Там он писал посты о красоте, макияже, рассказывал о своей жизни и пути к славе, а также публиковал провокационные фото.

Очень быстро Джеффри стал невероятно популярной персоной на MySpace. К 2006 году он стал самой известной личностью на просторах социальной сети, а в 2007-м на него было подписано уже 600 тысяч человек, активно комментирующих его фото и посты.

В тот же период Джеффри завел свой YouTube-канал, где начал публиковать ролики с мейкап-туториалами и обзорами средств различных косметических брендов. Свой блог на YouTube Стар продолжает вести по сей день — на данный момент у Джеффри почти 17 миллионов подписчиков.

Популярен Стар и в инстаграме. Там за его жизнью следят порядка 14 миллионов фолловеров.

Кстати, благодаря своей известности в сети Джеффри Стар наконец смог осуществить свою мечту — поработать со знаменитостями в качестве визажиста. В числе его звездных клиентов в свое время были Пэрис Хилтон, Келли Осборн, Ники Минаж, Николь Ричи и многие другие.

Успел Джеффри поработать и моделью: в августе 2006-го он снялся для обложки журнала Frontiers и в том же году стал участником нескольких модных показов.

Музыкальная карьера

В период своей бешеной популярности в соцсетях Джеффри Стар пробовал развивать и музыкальную карьеру. Вдохновила его на это барабанщица Меррилл Бет Нискер, больше известная как Peaches. Жанры хип-хоп и электроника оказались Стару ближе всего. А продвигал первые треки Джеффри как раз на MySpace.

В 2007 году Стар выпустил свой дебютный мини-альбом под названием Plastic Surgery Slumber Party, который всего за неделю поднялся на первую строчку хит-парада танцевальной музыки в iTunes, при этом пользователями MySpace он был прослушан более 25 миллионов раз. В том же 2007-м Джеффри едет с гастрольным туром по городам США и Канады.

Через два года после этого Стар представил свою первую полноценную пластинку — Beauty Killer (такое же название, к слову, в будущем получит палетка теней его собственного бренда). В этот альбом, помимо сольных композиций, также входит совместный трек с Ники Минаж под названием Lollipop Luxury.

В тот же период Джеффри подписывает контракт с музыкальным лейблом, принадлежащим популярному в нулевые исполнителю Akon (вы наверняка помните его культовый трек Smack That), который был убежден в успехе Стара и даже назвал его следующей Леди Гагой. Однако в 2013 году он завершил свою музыкальную карьеру, решив бросить все силы на создание собственной бьюти-империи.

Собственный бьюти-бренд

В 2014 году Джеффри Стар наконец-то смог превратить свою одержимость косметикой в главное дело жизни. Пройдя долгий путь от консультанта в корнерах любимых бьюти-брендов до стилиста невест и личного визажиста многих знаменитостей, Джеффри решил основать собственную линию декоративной косметики под названием Jeffree Star Cosmetics.

В этом деле Стару всячески помогала его близкая на тот момент подруга — бьюти-гуру и звездный тату-мастер Кэт Фон Ди. К моменту открытия бьюти-бизнеса Джеффри был хорошо известен широкой публике, поэтому его косметическая линейка, в которую изначально вошли всего три оттенка жидких помад, сразу же стала мегапопулярной.

Позже бренд пополнился и другими продуктами, в том числе различными палетками теней, которые сейчас являются основной фишкой Jeffree Star Cosmetics.

Кэт Фон Ди и Джеффри Стар

Бьюти-бренд Джеффри Стара и сегодня является одним из популярнейших и продаваемых в мире. По данным Forbes, ежегодный доход компании составляет более 100 миллионов долларов.

Конфликты со звездами

За свою карьеру Джеффри Стар неоднократно публично ссорился со многими звездами, также имеющими отношение к бьюти-индустрии. Так, в 2016 году Джеффри не лучшим образом высказался о блесках для губ бьюти-бренда Кайли Дженнер под названием Kylie Cosmetics. Он отметил, что многие клиенты получали от недавно стартовавшего бренда бракованную продукцию с испорченными аппликаторами, и осудил Кайли за такой халатный подход к своей работе. Тогда Кайли попыталась избежать открытого конфликта и пообещала учесть все замечания Стара в производстве последующих партий.

Кайли Дженнер

Однако Джеффри на этом не успокоился: он продолжил нелестно высказываться в своих влогах о качестве продукции бьюти-бренда Дженнер. Стар призывал Кайли к ответственности, а также обращал внимание ее клиентов на то, что они переплачивают исключительно за разрекламированное имя хозяйки компании. Кайли же стойко держала оборону: несмотря на многочисленные нападки Стара, она так ни разу и не ответила ему публично. При этом в 2018 году Джеффри заявил, что Дженнер без лишнего шума убрала надоедавшего ей многие годы Стара из рекламной рассылки Kylie Cosmetics.

Ссорился Джеффри Стар и со своей некогда близкой подругой Кэт Фон Ди. Дело обстояло так: Кэт заявила, что Джеффри не оплатил работу графического дизайнера Би Джей Беттсу, который придумал для Стара логотип в виде звезды для его бренда. Стар в ответ заявил, что Кэт никогда не помогала ему и не поддерживала его компанию.

После Джеффри Стар неоднократно подкалывал Кэт Фон Ди в своем твиттере, однако позже их конфликт постепенно сошел на нет.

Джеффри Стар и Кэт Фон Ди

Личная жизнь

Джеффри Стар никогда не стеснялся и не скрывал своей нетрадиционной ориентации. Он неоднократно признавался, что «еще в раннем детстве понял, что является геем». А вот о смене пола он и не думал: да, Стар обожает яркий макияж и женские образы, но ему комфортно оставаться в мужском теле.

Я парень, я не хочу совершать трансгендерный переход. Я собираюсь остаться мужчиной и выглядеть как девушка, и всем это, черт возьми, понравится!

— заявил Стар в беседе с корреспондентом издания Out Magazine.

Что касается личной жизни Стара, то первый бойфренд Джеффри, о котором стало известно публике, — профессиональный скейтбордист, блогер и владелец бизнеса по производству марихуаны (в США 38 штатов разрешают медицинскую марихуану, в 15 из них она полностью легализована. При этом федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают) Нейтан Швандт.

Джеффри и Нейтан начали встречаться в 2015 году: на тот момент звездному бьюти-гуру было около 29 лет, а его возлюбленному чуть больше 20.

Джеффри Стар и Нейтан Швандт

Стар неоднократно подчеркивал, что Нейтан был рядом с ним на самом начальном этапе основания главного дела в его жизни — бренда Jeffree Star Cosmetics — и вместе с ним прошел путь от известного в узких кругах человека до звезды мирового масштаба.

Свои отношения Джеффри и Нейтан не скрывали: они часто публиковали совместные фото и вместе снимались в роликах для YouTube. Однако в январе 2020 года Джеффри и Нейтан объявили о своем расставании. Сначала Джеффри рассказал об этом своим поклонникам в твиттере, уточнив, что разрыв дался нелегко как ему, так и Нейтану. Позже Стар опубликовал грустный ролик на своем YouTube-канале, в котором поблагодарил Нейтана за все хорошее в их отношениях, а также намекнул на причины их разрыва.

Я чувствую, что должен поделиться этими новостями с вами, потому что мы с Нейтаном выросли на ваших глазах как пара. Я буду благодарен ему до самой смерти, потому что он был единственным человеком, который не боялся публично признаваться мне в чувствах и полностью меня принимал. Он любил все мои недостатки. Даже когда я просыпался с ним в одной постели без макияжа, он просто заботился обо мне и любил, — рассказал Джеффри.

Стар признался, что 2019 год стал для них с бойфрендом очень непростым. Они пережили смерть любимой собаки, а также еще несколько испытаний, из-за которых окончательно забыли, как важно думать о своих отношениях и уделять им время.

Джеффри также намекнул, что Нейтан никогда не хотел быть публичным человеком и так и не смог смириться с всемирной известностью своего возлюбленного.

Он никогда не хотел быть в центре внимания. Он верил во все, что я делал, и принимал в этом участие, когда я его об этом просил. Однако моя жизнь была настолько публичной, что в какой-то момент все дошло до критической точки, из-за чего атмосфера стала нездоровой. У меня достаточно толстая кожа, и я могу вынести многое. Однако это действительно утомляет, когда все вокруг говорят, что тот, кого вы любите, с вами только из-за денег. Он встретил меня, когда у меня практически ничего не было, и с того момента не менялся. Это то, за что я любил его больше всего: он остался верным самому себе, — рассказал Джеффри.

После расставания с Нейтаном Стар полностью сосредоточился на своей работе и делах Jeffree Star Cosmetics. Но уже в августе 2020 года официально объявил в своем инстаграме о новых отношениях — с баскетболистом Андре Мархольдом.

Вскоре после этого предполагаемая бывшая девушка Андре попыталась развязать скандал в соцсетях. В попытках поссорить экс-возлюбленного со Старом она отправилась в твиттер, где я заявила, что Мархольд якобы отправлял ей ролики с сексуальным подтекстом, снятые прямо в доме Джеффри.

Андре Мархольд и Джеффри Стар

Через некоторое время выяснилось, что Стар и Мархольд расстались. Что стало причиной их разрыва — слухи, распускаемые бывшей баскетболиста, или что-то еще — остается загадкой.

Роль в разладе Ким и Канье

В начале января Джеффри Стар оказался втянутым в скандал, связанный с громким расставанием Ким Кардашьян и Канье Уэста.

Как раз в тот момент в сети начались разговоры о грядущем разводе реалити-звезды и музыканта (официально о расставании Ким и Канье стало известно только на прошлой неделе), в которых упоминалось имя Стара. Одной из причин разлада Ким и Канье называли романтическую связь рэпера с Джеффри: Кардашьян якобы узнала о неверности мужа, что стало для нее последней каплей в их и без того осложнившихся за последний год отношениях.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Слухи о причастности Стара к расставанию Кардашьян и Уэста появились после того, как скандально известная тиктокерша Ава Луис (ранее она снимала ролик, на котором облизывает туалетное сиденье в самолете) опубликовала новое видео, в котором заявила, что больше не может молчать о том, что происходит между Ким и Канье.

Теперь, когда Ким наконец решилась на развод, я могу открыть тайну, которую хранила несколько месяцев. В этом разводе нет ничего удивительного, ведь Канье уже некоторое время встречается с очень известным парнем, бьюти-гуру,

— заявила Ава, после чего пролайкала комментарии под роликом, в которых подписчики назвали имя Джеффри Стара.

Так новость пошла в массы, из-за чего самому Джеффри через несколько дней пришлось сделать официальное заявление. Стар записал ролик, в котором опроверг романтическую связь с Уэстом и свою причастность к их разводу с Ким.

Какая-то девушка в TikTok все это выдумала, а потом эта история стала вирусной. Я одинок и ни с кем не сплю,

— сообщил Стар.

После официального заявления Джеффри Аве Луис не осталось ничего, кроме как признать, что ее история от начала до конца была плодом ее бурной фантазии. Тиктокерша опубликовала ролик со своей аудиозаписью, в которой открыто признается в обмане.

К слову, ранее имя Джеффри Стара уже было связано с семьей Кардашьян и Уэста. Несколько лет назад Ким встала на защиту бьюти-гуру после того, как пользователи MySpace обвинили его в расизме в отношении других блогеров. Эти обвинения фолловеры предъявили Стару на основании его старых комментариев в соцсети.

Ким Кардашьян

Тогда Ким записала несколько видео в защиту Джеффри, на которых попросила людей не судить Стара за его ошибки в прошлом. К слову, тогда Ким довольно быстро получила негативную реакцию от подписчиков, после чего быстро сделала шаг назад и извинилась перед своей аудиторией, подчеркнув, что не хотела никого обидеть или травмировать.

Планы и мечты

В планах Джеффри Стара расширять свою бьюти-империю, продолжая производить для людей «косметику, которая реально работает». При этом в одном из недавних интервью Райланду Адамсу и Лиззи Гордон Стар намекнул, что в ближайшее время может неожиданно сменить род деятельности.

Джеффри рассказал, что как Скорпион по знаку зодиака он очень сексуален и авантюрен по своей природе. В откровенном разговоре с ведущими бьюти-блогер заявил, что во время карантина близко общался с несколькими людьми и пробовал снимать с ними секс-видео. После этого у Стара появились мысли о создании собственного сайта, на котором он делился бы подобным контентом с поклонниками.

Последние три месяца я общался с несколькими людьми, и мы снимали кое-какой забавный контент вроде сцен секса в необычных и интересных местах. Например, будто я отсасываю кому-то член в частном самолете, а в итоге оказывается, что это секс-игрушка,

— рассказал Джеффри.

Позже Стар показал ведущим фото мужского члена, на который были надеты бриллиантовые часы стоимостью 125 тысяч долларов. Бьюти-блогер отметил, что ему нравится, каким этот снимок получился после использования вспышки: так бриллианты на фото сияют, как в реальной жизни.