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Ученые выяснили максимальный срок жизни коронавируса на одежде ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» стелс-ракет » Леди Гаге вернули похищенных собак Американской певице Леди Гаге вернули двух ее собак, похищенных ранее у ее помощника. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса в Twitter «Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в заявлении полиции. Ранее Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов за возвращение ее собак. В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.