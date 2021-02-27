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Леди Гаге вернули похищенных собак

Американской певице Леди Гаге вернули двух ее собак, похищенных ранее у ее помощника. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса в Twitter.

«Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в заявлении полиции.

Ранее Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов за возвращение ее собак.

В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.

27 февраля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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