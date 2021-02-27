Леди Гаге вернули похищенных собак

«Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в заявлении полиции.
Ранее Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов за возвращение ее собак.
В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.
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