Герой Райана Гослинга потеряет и найдет себя в триллере «Актер»

Райан Гослинг подписался на участие в фильме «Актер» от режиссера «Аномализы» Дьюка Джонсона. Действие развернется в Америке 1950-х. Главный герой – нью-йоркский актер Пол Коул, который теряет память в результате нападения в штате Огайо. Он выживает после получения серьезных травм и в надежде вернуться к прежней жизни отправляется в путешествие, во время которого находит любовь всей жизни.

Будущую ленту описывают как стильный и жесткий экшен вроде «Драйва», по которому Райан Гослинг запомнился публике. В картине Виндинга Рефна актер сыграл молчаливого водителя, который подрабатывает на грабежах.

Сценарий Дюк Джонсон написал в соавторстве со Стивеном Куни. В основу сюжета легла книга Дональда Э. Уэстлейка «Память». «Актера» представят публике на грядущем Европейском кинорынке, который пройдет в Берлине с 1 по 5 марта. Точная дата съемок пока не называется.