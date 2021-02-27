Бундесвер установит на танки «Леопард 2» израильскую систему активной защиты Ветровка

Newsru.co.il передает: 23 февраля министерство обороны Израиля сообщило о заключенном с Германией соглашении об оснащении стоящих на вооружении Бундесвера танков «Леопард 2» израильской системой активной защиты «Ветровка» (Trophy, «Меиль Руах»), производимой оборонным концерном «Рафаэль».

«Главная задача «Ветровки» – спасение жизней танкистов. Эта разработка — свидетельство передового характера нашей оборонной промышленности. Доверие, оказанное Германией израильской системе, подчеркивает важность сотрудничества двух стран и нашу индустриальную мощь», — заявил министр обороны Бени Ганц.

«Мы с нетерпением ждем возможности установить на наши танки «Леопард 2″ проверенную в деле израильскую систему активной защиты. Мы хотим поблагодарить министерство обороны Израиля за сотрудничество, приносящее большую пользу германским войскам», — сообщил глава отдела боевого оснащения Управления технологии и логистики Бундесвера полковник Юрген Шмидт.

«Ветровка» считается одной из наиболее эффективных в мире систем активной защиты, способной противостоять целому арсеналу ракетных вооружений. Она пользуется популярностью на международном рынке. В ходе испытаний, проведенных в США по заказу Пентагона, разработка продемонстрировала 95% эффективность.