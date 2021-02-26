Зонд «Паркер» показал ночную Венеру крупным планом

Астрономы, работающие с солнечным зондом «Паркер», опубликовали фотографию ночной стороны Венеры, полученную в ходе третьего гравитационного маневра зонда вблизи планеты. На снимок попали крупнейший горный регион на планете, ночное свечение атмосферы и треки пылинок, сообщается на сайте NASA.

«Паркер» работает в космосе уже более двух лет, цель зонда заключается в измерении основных характеристик солнечного ветра и солнечной атмосферы вдоль своей траектории. При этом аппарат с каждым новым оборотом вокруг Солнца (всего их 24) будет все больше приближаться к нему. «Паркер» получил уже немало уникальных научных результатов, например показал движение солнечного ветра, помог понять механизмы ускорения частиц около Солнца и впервые обнаружил заряженные частицы, рождающиеся на границе между быстрым и медленным солнечным ветром.

Несмотря на то, что основным объектом для исследований зонда является Солнце, Венера играет немалую роль в его работе: в общей сложности аппарат семь раз совершит вблизи планеты гравитационный маневр для коррекции своей траектории. Эти пролеты дают ученым возможность изучения Венеры. 6 июля 2020 года зонд в третий раз максимально сблизился с Венерой, а 11 июля оптический телескоп WISPR (Wide-field Imager for Solar PRobe) получил необычное изображение ночной стороны планеты с расстояния 12380 километров от нее.

Правая часть фотографии заполнена звездами, а левую занимает Венера. Темное пятно в центре снимка — Земля Афродиты, самый крупный горный регион на поверхности Венеры. Яркие треки на изображении порождаются космическими лучами, частицами космической пыли, отражающими солнечный свет, и частицами с самого зонда. Темное пятно в нижней части Венеры является артефактом изображения. Тонкая яркая область вокруг края планеты может быть ночным свечением (nightglow) в верхних слоях атмосферы Венеры, создаваемым атомами кислорода.

В ходе четвертого гравитационного маневра вблизи Венеры, который успешно прошел 20 февраля, «Паркер» пролетел на минимальном расстоянии 2385 километров от поверхности Венеры и получил ряд новых изображений ночной стороны планеты. Ожидается, что ученые получат и обработают эти данные к концу апреля.