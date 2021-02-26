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Юрий Горбунов ответил на каверзный вопрос

Юрий Горбунов ответил на популярный вопрос

Популярный телеведущий Юрий Горбунов, который недавно записал трек с украинскими звездами, в интервью «Слава+» рассказал, комплексует ли он из-за роста.

Горбунов удивился, что в интернете указана неправильная информация. Юрий сказал, что у него рост не 168 сантиметров, как пишут, а 176 сантиметров.

На вопрос, почему же все тогда считают, что Горбунов невысокого роста, он предположил: все из-за того, что его жена Катя Осадчая все время на каблуках.

«Может, потому что я все время с Катей, а она на каблуках. Если у меня рост 176 сантиметров даже 177 сантиметров, то у Кати – 179 сантиметров. Визуально этого не видно. Но на каблуках любая девушка всегда выше», – прокомментировал телеведущий

Также Горбунов отметил, что у него никогда не было комплексов из-за роста.

«В школе, на физкультуре , я стоял какой-то четвертый или пятый», – вспомнил Юрий.

А вот из-за чего он переживает – это вес. Телеведущий старается следить за тем, чтобы не набирать лишние килограммы.

26 февраля, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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