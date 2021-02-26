Украина планирует серийный выпуск знаменитых американских армейских вертолетов «Ирокез»

На Государственном предприятии «Одесский авиационный завод», которое входит в состав Концерна УкрОборонПром, планируется запуск лицензированного производства вертолетов Bell UH-1 Iroquois.

Об этом во время рабочего визита на предприятие сообщил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Он рассказал, что организация производства сегодня находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.

«Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика — Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета «, — заявил Юрий Гусев.

Bell UH-1 Iroquois — американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как «Хьюи» (Huey). Одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года. С тех пор было выпущено значительное количество военных и гражданских модификаций вертолета.