Угроза нападения России на Украину и страны Балтии через Беларусь становится реальной, — эстонская разведка

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала ежегодный отчет о внешних угрозах, в котором выразила обеспокоенность тем, что Беларусь в результате политического кризиса 2020 года стала «военным округом России», из-за чего угроза нападения России через Беларусь на Украину и страны Балтии из потенциальной становится реальной

Данные из отчета приводит Радио Свобода .

«Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане», — отмечается в сообщении.

«Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность», — говорится в отчете.

«Сейчас народ Республики Беларусь ни в коем случае не против России, и целью Кремля, конечно, есть поддержка этой ситуации. Однако чем дольше Кремль поддерживает Лукашенко во власти, тем больше понимания того, что Россия стоит за ним», — заключают в документе.

По данным эстонской разведки, в результате политического кризиса 2020 года Беларусь стала военным округом России , и сейчас этот «белорусский военный округ» представляет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей из НАТО.

Эстонская разведка считает, что нападение российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси из потенциальной угрозы становится реальной.

В отчете говорится, что следующие российско-белорусские военные учения «Запад» должны состояться в этом году, и правительство Александра Лукашенко все больше будет зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

«Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимой буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживание наземной связи с Калининградской областью России «, — говорится в сообщении.

https://ru.espreso.tv/news/2021/02/26/ugroza_napadenyya_rossyy_na_ukraynu_y_strany_baltyy_cherez_belarus_stanovytsya_realnoy_estonskaya_razvedka