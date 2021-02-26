Приемная дочь Николь Кидман и Тома Круза поделилась редким снимком в соцсети

28-летняя дочь 58-летнего Тома Круза и 53-летней Николь Кидман Изабелла предпочитает держаться в стороне от публичного внимания и редко публикует в инстаграме личные снимки, ее блог посвящен творчеству (Белла — художница).

Но день назад она поделилась редким селфи.

Белла, как и ее младший брат Коннор, — приемные дети бывших супругов. После развода родителей дети остались жить с отцом. Они, как и Круз, увлеклись сайентологией, поэтому отношения с матерью, которая это не одобряла, у них долгое время были напряженными. Сама Николь до сих пор сильно переживает из-за этого и редко говорит о детях в интервью.

Я очень скрытна в этом смысле. Я должна защищать эти отношения и знаю на 150%, что отдала бы свою жизнь за моих детей, потому что в этом и заключается моя задача,



— говорила звезда в интервью в 2018 году.

Спустя несколько лет Изабелла решила наладить отношения со своей звездной мамой и даже взяла двойную фамилию. А вот ее 26-летний брат Коннор, по слухам, с Николь не общается.

Николь Кидман и Том Круз с детьми

Белла живет в пригороде Лондона вместе со своим мужем, программистом Майклом: узами брака они связали себя в 2015 году. Николь Кидман на свадьбе дочери не присутствовала.

Говорят, что Изабелла по-прежнему предана сайентологии, однако последние годы не так явно, так как теперь. Она живет вдали от остальных членов семьи Круз, которые переехали поближе к штаб-квартире церкви в городе Клируотере, штат Флорида.

Коннор Круз

И у Кидман, и у Круза есть дети от других браков. Актриса воспитывает 12-летнюю дочь Сандэй и 10-летнюю дочь Фэйт со своим супругом Китом Урбаном. А у актера есть 14-летняя дочь Сури от брака с Кэти Холмс. Правда, ни с бывшей женой, ни с их дочерью он отношения не поддерживает.