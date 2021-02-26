Підключаємо інтернет у Львові: на що звертати увагу при виборі провайдера

Мережа для сучасної людини – це зручний інструмент пошуку потрібної інформації або розваг та й взагалі – необхідний супутник життя. Завдяки йому ми спілкуємося з державними органами, платимо через банкінг, навчаємося й працюємо. З’явилися сотні професій, які неможливі без інтернету. Ось чому стабільний, надійний і вигідний канал зв’язку хочуть мати все більше людей.

Якщо вирішили під’єднати домашній провідний інтернет у Львові, перед вами постане питання вибору провайдера. Останні дані свідчать про те, що чимало львів’ян віддають перевагу послугам компанії “Київстар”. Чому оператор набуває популярності та на що звертати увагу, обираючи провайдера, дізнавайтеся зі статті.

Тарифи й швидкість

Головні переваги домашнього кабельного інтернету – стабільно висока швидкість і фіксована оплата без прив’язки до використаного трафіку. Розглядаючи 4G-інтернет як альтернативу “шнурові”, важливо пам’ятати, що навіть за безлімітних тарифів операторів обсяг завантаження на максимальній швидкості обмежений. Це робиться для того, вирівняти споживання трафіку в мережі й рівномірно розподіляти навантаження між абонентами.

У Київстарі є лише один спецтариф «Все разом 4G», за яким швидкісний бездротовий інтернет працює без обмежень. Однак для його активації потрібно купити спеціальний роутер.

Провідний інтернет у Львові від Київстару працює на фіксованій швидкості, до 100 Мбіт/с. Це означає, що пряме під’єднання до комп’ютера заведеного у квартиру кабелю видаватиме вище 90 Мбіт/с. За використання цієї потужності встановлено фіксований тариф у 200 грн/міс.

Додаткові акції дають змогу добре заощадити:

за першого підключення за новою адресою протягом 4 місяців вам надається знижка 50 %;

економія 500 грн у разі замовлення послуги «Роутер+» та купівлі фірмового маршрутизатора;

тарифи «Все разом» із дисконтом до 50 % на комплексні телеком-послуги оператора.

За такого розмаїття пропозицій підібрати оптимальний тариф й зекономити на інтернеті доступно кожному.

Простота управління послугами

Другий важливий чинник під час вибору провайдера, на який спочатку мало хто звертає увагу, – спосіб управління послугами. Зараз у постачальника інтернет-послуг повинен бути зручний сервіс для поповнення рахунка й управління особистим обліковим записом користувача. Якщо такого немає й доводиться витрачати час, щоб шукати на вулиці чи в торговому центрі спеціальні платіжні термінали, від послуг компанії краще відмовитися.

У Київстарі все управління відбувається через фірмовий додаток, в якому реалізований весь потрібний функціонал:

зручне поповнення зі збережених карт у два клаци. А за використання VISA додатково нараховується приємний кешбек;

замовлення будь-яких послуг, навіть якщо інтернет вже від’єднався;

відстеження статистики й отримання розгорнутої інформації щодо руху фінансів на рахунку.

Заходьте на офіційні маркетплейси Google Play чи App Store і завантажуйте додаток «Мій Київстар».

Технічна підтримка й швидкість відповіді компанії

Третій важливий параметр вибору провайдера – якість сервісу. ЇЇ можна відчути ще на етапі підключення, оцінивши фаховість майстра, швидкість його роботи, пунктуальність приїзду. У Київстарі цей процес налагоджений до дрібниць, а спілкування з техпідтримкою відбувається через гарячу цілодобову лінію.