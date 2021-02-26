Николь Кидман показала, как выглядела совсем девочкой

Популярная австралийско-американская актриса Николь Кидман показала фанатам, как выглядела в детстве.

На странице в Instagram 53-летняя звезда «Большой маленькой лжи» запостила снимок, на котором предстала совсем маленькая. С фотографии смотрит рыжеволосая девочка, одетая в зеленое платье. Будущая оскароносная актриса проникновенно смотрит в камеру.

Также Кидман поделилась современным фото, где позирует с кудрявыми волосами.

Маленькая Ник — большая Ник — написала знаменитость.

Фаны взорвались комментариями под публикацией, отметив, что кумир почти не изменилась.