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Николь Кидман показала, как выглядела совсем девочкой

Николь Кидман показала, как выглядела в детстве

Популярная австралийско-американская актриса Николь Кидман показала фанатам, как выглядела в детстве.

На странице в Instagram 53-летняя звезда «Большой маленькой лжи» запостила снимок, на котором предстала совсем маленькая. С фотографии смотрит рыжеволосая девочка, одетая в зеленое платье. Будущая оскароносная актриса проникновенно смотрит в камеру.

Также Кидман поделилась современным фото, где позирует с кудрявыми волосами.

Маленькая Ник — большая Ник — написала знаменитость.

Фаны взорвались комментариями под публикацией, отметив, что кумир почти не изменилась.

26 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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