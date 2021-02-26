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Лента «Виктор Робот» выйдет в прокат в июне этого года

Лента "Виктор Робот" выйдет украинский прокат в июне этого года

Объявлена дата выхода в прокат украинского мультфильма «Виктор Робот» и представлен его официальный постер.

24 июня 2021 года выйдет на большие экраны украинская анимационная лента «Виктор Робот». Премьера картины состоялась в рамках Национальной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля 2020 года, где она получила Приз зрительских симпатий. Также лента была отмечена Национальной премией кинокритиков «Киноколо» как лучший анимационный фильм.

События фильма происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе со своим помощником – крохотным роботом Виктором – отправляется на его поиски. Так начинаются захватывающие приключения двоих друзей.

Режиссер-постановщик фильма – Анатолий Лавренишин, участник и победитель международных кино- и анимационных фестивалей, таких как Международный Роттердамский кинофестиваль, Международный фестиваль короткометражных фильмов в Клермон-Ферран, Международный фестиваль анимационных фильмов в Аннеси и другие.

Героев ленты озвучили звездные украинские актеры Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Мария Аглоткова.

Специально для фильма были созданы хитовые саундтреки в исполнении известных украинских музыкантов – Dakh Daughters, Антона Слепакова («Вагоновожатые»), Марьяны Головко и Марка Галаневича («ДахаБраха»). Композитор ленты – Антон Байбаков.

Производство фильма продолжалось более трех лет, а работало над лентой почти 200 профессионалов.

26 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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