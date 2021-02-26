«Крым — это Украина, и вы его вернете»: Байден

«В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину: Крым — это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию Россией полуострова, и мы будем стоять вместе с Украиной против агрессивных действий России. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — говорится в заявлении Байдена.

Президент США отметил, что семь лет назад Россия «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своего соседа Украины, когда вторглась в Крым».