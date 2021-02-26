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«Крым — это Украина, и вы его вернете»: Байден

Американский президент Джозеф Байден заявил, что США никогда не признают захват и аннексию Россией Крыма.

«В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину: Крым — это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию Россией полуострова, и мы будем стоять вместе с Украиной против агрессивных действий России. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — говорится в заявлении Байдена.

Президент США отметил, что семь лет назад Россия «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своего соседа Украины, когда вторглась в Крым».

26 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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