ФБР объявило награду за голову «повара Путина»

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина». Бизнесмена обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с «охотой на ведьм» и обвинил США в попытках сделать из России «страшилку».

В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований — так называемой «фабрики троллей». Против бизнесмена и его компаний введены санкции.

Такую же сумму ФБР обещает за помощь в аресте россиянина Константина Килимника.

Килимник – выходец с Украины. Он работал помощником Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа. В 2018 году Соединённые Штаты обвинили россиянина в воспрепятствовании правосудию и выдали федеральный ордер на его арест.

По данным ФБР, в США Килимник был посредником между российскими и украинскими бизнесменами и политиками. Следователи предполагают, что он связан с российской разведкой. Кроме того, экс-помощник Манафорта предположительно по указанию правительства Украины занимался лоббированием интересов иностранного государства в США.