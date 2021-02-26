ФБР объявило награду за голову «повара Путина»

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина». Бизнесмена обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.
Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с «охотой на ведьм» и обвинил США в попытках сделать из России «страшилку».
В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований — так называемой «фабрики троллей». Против бизнесмена и его компаний введены санкции.
Такую же сумму ФБР обещает за помощь в аресте россиянина Константина Килимника.
Килимник – выходец с Украины. Он работал помощником Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа. В 2018 году Соединённые Штаты обвинили россиянина в воспрепятствовании правосудию и выдали федеральный ордер на его арест.
По данным ФБР, в США Килимник был посредником между российскими и украинскими бизнесменами и политиками. Следователи предполагают, что он связан с российской разведкой. Кроме того, экс-помощник Манафорта предположительно по указанию правительства Украины занимался лоббированием интересов иностранного государства в США.
- Манафорт был одной из центральных фигур расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Политтехнолог и лоббист в 2016 году несколько месяцев руководил избирательным штабом Трампа, но покинул его ещё до выборов. Ранее он работал на Украине, в том числе на бежавшего впоследствии из страны президента Виктора Януковича.
- В результате расследования Мюллера Манафорт был осуждён за различные финансовые преступления, не связанные прямо с российским вмешательством, к семи с половиной годам тюрьмы. Там он провёл около двух лет. В декабре прошлого года его помиловал президент. Трамп всегда выражал сомнения в виновности.
- Мюллер обвинял Килимника в связях с российскими спецслужбами. Килимник все обвинения в свой адрес отвергал.
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