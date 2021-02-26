Билли Айлиш рассказала о проблемах с психикой

Сегодня вечером на AppleTV+ состоится премьера документального фильма о 19-летней певице Билли Айлиш под названием «Мир немного размыт» (The World’s A Little Blurry). Картина расскажет об обратной стороне с виду красивой жизни юной обладательницы премии «Грэмми» и ее подростковых проблемах с психикой.

В фильме Билли признается, что, несмотря на свое состояние в 53 миллиона долларов, она до сих пор живет в доме, где прошло ее детство, и часто спит в родительской постели, потому что «боится монстров». Своим единственным спасением Айлиш называет музыку.

Билли Айлиш

В фильме Билли вспоминает, что в период с 13 до 16 лет большую часть времени чувствовала себя несчастной и плакала почти каждый день. По словам звезды, тогда ее часто посещали суицидальные мысли, а в возрасте 14—15 лет она собственноручно наносила себе раны, потому что думала, что «заслужила это».

Я никогда не думала, что доживу до этого возраста. Я никогда не чувствую себя счастливой,

— признается Билли в отрывках из фильма.

Айлиш также рассказывает о своей борьбе с синдромом Туретта — врожденным генетическим заболеванием нервной системы, выражающимся в систематических двигательных и звуковых тиках, которые практически невозможно контролировать. С годами Билли все же научилась подавлять проявления болезни, однако прекрасно осознает, что это может обернуться еще худшими последствиями:

Интернет не видел моих тиков, потому что я очень хорошо их подавляю. Но дело в том, что чем дольше вы держите эти проявления болезни в себе, тем хуже они становятся впоследствии.

Айлиш часто задумывается о том, как будет справляться с обратной стороной своей популярности в будущем. В одном из своих интервью певица вспоминала нервный срыв, который когда-то случился с Бритни Спирс, и признавалась, что в ее жизни тоже были периоды, когда она чуть не побрилась налысо.

В прошлом году во время тура по Европе я дошла до критической точки. Я боялась, что у меня будет нервный срыв, и я побреюсь налысо,

— поделилась своими опасениями Билли.

Сейчас дела у певицы обстоят гораздо лучше. Пережить сложный период ей помогла семья — родные оберегали Билли и во всем ее поддерживали. Кроме того, артистка прошла курс терапии. В недавнем интервью на радио Айлиш сообщила, что в последнее время она практически не плачет и очень этим гордится.